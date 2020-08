Russland protesterer etter utvising

innenriks

I ei oppdatering på Facebook skriv ambassaden at visehandelsrepresentanten vart «anholdt uten grunn» av PST då han laurdag møtte ein norsk statsborgar som no er sikta for spionasje.

«Han ble ransaket og fikk ikke mulighet til å kontakte ambassaden eller tilkalle til hendelsens sted ansatte fra konsulatavdelingen. Vi uttrykte protest til Norges Utenriksdepartement i forbindelse med krenkelsen av diplomatens status», skriv ambassaden.

«I Russland skal man sikkert trekke sine konklusjoner», står det vidare.

