Vardafjellet vindkraftverk er lovleg, ifølgje departementet

innenriks

I eit brev til Sandnes kommune heiter det at departementet har vurdert oppmodingane frå Sandnes kommune og advokatfirmaet Kluge, og har komme til at det ikkje er grunnlag for omgjering av vedtaka i saka om Vardafjellet vindkraftverk, skriv Stavanger Aftenblad.

Ifølgje departementet har utbyggingssaka følgt lova, og det er ikkje gjort nokon behandlingsfeil. Dei finn heller ikkje grunnlag for å endre vilkår i konsesjonen etter energilova.

Striden om vindkraftverket har rasa i fleire år og toppa seg i fjor haust. Då klaga Sandnes kommune på konsesjonsvedtaket og hevda at utbygginga bryt med både forvaltningslova, energilova og naturmangfaldslova.

