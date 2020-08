Widerøe må kutte i kortbanerutene – Sp ber regjeringa steppe inn

innenriks

Destinasjonane som blir ramma, er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden, skriv selskapet i ei pressemelding.

– Widerøe er ikkje fornøgd med det rutetilbodet som dei ramma destinasjonane får som følgje av dei justeringane vi no er nøydde til å gjere. Dessverre har vi ingen val og er nøydde til å tilpasse oss dei rammevilkåra og den etterspurnaden som til kvar tid gjeld, seier kommersiell direktør Christian Skaug i Widerøe.

Ordningar spring ut

Skaug seier selskapet ikkje klarer å halde oppe desse rutene utan statleg hjelp når Samferdselsdepartementets kjøp av eit minimumstilbod på kortbanerutene går ut i oktober. Også letten i skattar og avgifter for luftfartsnæringa går til til 31. oktober.

Anbodsrutene selskapet flyg på oppdrag frå Samferdselsdepartementet, blir ikkje ramma av ruteendringane.

Sp ber regjeringa hjelpe

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier regjeringa må gå inn og kjøpe fleire ruter av Widerøe, så flya ikkje blir sette på bakken.

– Widerøe er jo Nord-Noregs T-bane. Ein er heilt avhengige av dei i dagleglivet, for å komme seg på sjukehus og for å besøkje familien. Også næringslivet er heilt avhengig av det, seier Vedum til NTB.

Manglande lønnsemd

Flyselskapet opplyser at det i fleire år har slite med lønnsemda på dei kommersielle kortbanerutene og at situasjonen har vorte verre på grunn av koronapandemien.

Vedum seier kortbanerutene likevel må haldast oppe.

– Det er ikkje eit overskotsprosjekt. Det er for å få kvardagen til å gå i hop. Det er så lange avstandar at ein er heilt avhengig av å bruke fly, seier Vedum.

Togstrekningane på Austlandet er heller ikkje lønnsame, seier han.

– Men vi bruker pengar på det, for å sikre at det går tog frå Asker til Oslo og frå Lillestrøm til Oslo. Det tilbodet er ikkje lønnsamt, men vi meiner det er viktig for samfunnet at folk kan komme seg på jobb.

