Det er opninga av nybygde Ski stasjon som skaper problem for Østfoldbanen. Etter fleire veker med buss for tog, har opninga vorte utsett fleire gonger, og ifølgje Bane Nor er det heller ikkje sikkert dei kan opne for trafikk måndag.

– Det blir framleis jobba med å løyse dei tekniske problema på den nye stasjonen. Fredag blir det klart om stasjonen opnar måndag, seier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane Nor til NRK.

