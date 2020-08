innenriks

Heile toppidrettsgymnaset har vore i karantene etter at utbrotet vart kjent førre veke. Det siste døgnet er det registrert to nye smittetilfelle knytte til skulen, melder NRK.

Dagleg leiar Trond Hårberg ved NTG Lillehammer opplyser til VG at ein elev rapporterte at han vart sjuk før skulestart og melde frå. Vedkommande hadde vore på ishockeytrening før han vart sjuk, og fleire medspelarar frå treninga er no stadfesta smitta

