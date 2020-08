Direktoratet for e-helse frikjenner seg sjølv etter skuldingar om konsulent-juks

innenriks

Direktoratet vart kritisert for problematisk rolleblanding, og mogleg brot på innkjøpsregelverket, då PwC vart sikra ein kontrakt til 75 millionar kroner på kort tid, etter sjølv å ha gitt innspel til direktoratet om kva krav staten skulle stille.

No har direktoratet granska seg sjølv, og i ein 70 sider lang rapport kjem dei fram til at reglane ikkje er brotne, men at det er rom for forbetringar, skriv Aftenposten. Mellom anna erkjenner direktoratet at det er uvanleg å ha ein innleigd prosjektleiar i ei årrekkje. Totalt har nær halve budsjettet gått med til konsulentar.

Helseminister Bent Høie seier til avisa at det er viktig at direktoratet har gjort sin eigen gjennomgang, og at regjeringa no skal gå gjennom den.

– Direktoratet har vorte kritisert for praktiseringa av regelverket for offentlege innkjøp. Sjølv om dei meiner at dei ikkje har brote regelverket, vil departementet gå igjennom dei juridiske vurderingane av om regelverket er følgt, seier Høie.

