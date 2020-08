FHI skal studere barn som får påvist koronasmitte

innenriks

Prosjektet har fått namnet «Korona-barn-studien» og vil følgje barn i alderen 3 til 12 år som får påvist koronasmitte, og kontaktane deira i barnehage eller skule.

– Dette vil gi viktig kunnskap om barn og smitte, også dei som ikkje har symptom, seier avdelingsleiar Line Vold ved Folkehelseinstituttet på koronapressekonferansen til regjeringa torsdag.

På pressekonferansen sa ho at det framleis er mykje ein ikkje veit om korleis koronasmitten rundt barn føregår, men at rådet frå styresmaktene byggjer på ei samla vurdering ny kunnskap.

– Det er ikkje haldepunkt for at barn er ei viktig kjelde til smitte i samfunnet, men no er det meir som tyder på at barn kan smitte andre, sjølv ved milde symptom, seier Vold.

Ho understreka òg at det vil halde fram med å komme smittetilfelle i barnehagar og skular i tida framover.

– Men i dei fleste tilfella der eit barn eller ein elev får påvist smitte, blir det smitta få eller ingen andre. Likevel vil det nokre gonger vere mange som må i karantene, seier Vold.

