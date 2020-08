Fekk 400.000 i koronakriselån: Satsa alt på børsen same dag

innenriks

Det stadfestar politiadvokat for A-krim i Oslo, Anders Meeg-Bentzen til E24. Personen som er sikta eig eit bilpleieselskap på Austlandet, og søkte om kriselån frå staten for å dekkje eit akutt kontantbehov i bedrifta.

Men pengane gjekk i staden til aksjehandel på Oslo Børs. Ein av grunnane til at politiet prioriterer saka, er at det gjekk så kort tid frå lånemidlene var på bok til aksjekjøpa fann stad: Det skjedde same dag som pengane vart utbetalte.

– Politiet har i dette tilfellet teke beslag i aksjane og pengane. For meg verkar det som dette var ei planlagd handling. Ein ser ei moglegheit og utnyttar det som er ein svært gunstig låneavtale, uttaler Meeg-Bentzen.

Politiadvokaten seier at det er fleire saker under etterforsking for misbruk av kriseordningane som vart innførte då koronaen ramma Noreg.

