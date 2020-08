Finanskomiteen i sluttfasen om Tangen-saka

innenriks

Finanspolitikarane var torsdag ettermiddag samla til endå eit uformelt møte. «Konstruktivt» og «god framgang» var gjennomgangstonen då det timelange møtet var avslutta.

– Planen er framleis å levere ei innstilling i morgon med breiast mogleg semje, seier leiaren av komiteen Mudassar Kapur (H).

Det er allereie kjent at dei fleste partia meiner det er grunn til å rette kritikk mot tilsetjingsprosessen av ny oljefondssjef. Spørsmålet har vore kven som skal rydde opp og kva som bør skje no – og ein samla opposisjon har peika på finansministeren.

Losna

Torsdag kunngjorde finansminister Jan Tore Sanner (H) at han vil ta kontakt med hovudstyret i Noregs Bank for å få i gang ein dialog om saka.

Dette har bidrege til at det vanskelege arbeidet i komiteen losna, meiner Framstegspartiets Hans Andreas Limi.

– Initiativet frå finansministeren er i tråd med det vi bad om i går. Vi håpte at det ville skje, og det kan bidra til å føre oss nærare ei løysing, seier Limi til NTB.

Sidan Sanner allereie har komme på banen, blir det enklare for komiteen å samlast om ein konklusjon, trur han. Samtidig peikar han på at det er viktig at dialogen kjem raskt i gang, sidan Tangen etter planen skal tiltre i jobben om ti dagar.

Klokt

Arbeidarpartiet og SV er òg fornøgde med at Sanner har varsla oppfølging overfor Noregs Bank, sjølv før innstillinga frå finanskomiteen finst.

– Eg trur det er klokt av Sanner å lytte til stortingsfleirtalet, som har uttrykt at det ikkje kan vere nokon interessekonflikt. Det er nødvendig at han kommuniserer det til Noregs Bank og involverer seg, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Samtidig har finansdepartementet bede lovavdelinga gjere ei ny juridisk vurdering av handlingsrommet til departementet overfor Noregs Bank. Denne er venta i løpet av kvelden torsdag.

Ventar på juridisk avklaring

Det sentrale spørsmålet som vurderinga skal svare på, er om Sanner har instruksjonsstyresmakt overfor Noregs Bank og kan krevje at banken gjer endringar i tilsetjinga av Tangen.

Ap og SV meiner det ikkje er grunn til å leggje mykje vekt på dette svaret når komiteen skal sluttføre arbeidet. Aps Hadia Tajik viser til at komiteen ikkje har bede om ei slik vurdering.

– Det er så vidt eg har sett ingen i finanskomiteen som har sagt at finansministeren bør instruere Noregs Bank, seier ho.

– Ei innrømming

Svaret frå lovavdelinga kjem to dagar etter at eit privat advokatfirma konkluderte med at Sanner ikkje har moglegheit til å instruere. Tidlegare har finansdepartementet meint det same.

– Det at Sanner i siste fase likevel vil sende over ei slik vurdering, ser eg som ei innrømming av at det var feil å be eit privat advokatfirma med bindingar til Tangen om å komme med vurdering av tilsetjingsprosessen, seier Tajik.

Komiteen held fram arbeidet med å sy saman ein tekst, som etter planen skal vere klar seinast kl. 13 fredag.

Skatteparadis

Sjølv om det kan vere semje om hovudlinjene, understrekar MDG og Raudt at det er viktig å vere konkret i kva oppfølginga skal bestå i. Mellom anna er MDG er opptekne av at spørsmålet Tangens eigardelar i fond som er registrert i skatteparadis, også skal omtalast.

Raudt meiner ordlyden i innstillinga må slå tydeleg fast at alle moglege interessekonfliktar mellom Tangens personlege eigarskap i Ako-systemet og jobben som oljefondssjef, må ryddast av vegen.

– Viss det kjem med ein puslete konklusjon, så er ikkje vi med på det, seier partileiar Bjørnar Moxnes.

