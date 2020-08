Høgres programkomité foreslår å påleggje svake skular statleg hjelp

innenriks

– Det er altfor store forskjellar i Skule-Noreg i dag. Det er ikkje akseptabelt at eit barn som er fødd ein stad i landet, skal få betre moglegheiter i livet enn eit barn fødd ein annan stad, seier Linda Hofstad Helleland, leiar for programkomiteen i Høgre, til Kommunal Rapport.

I dag kan skular som slit, sjølv bestemme om dei vil ha hjelp frå staten gjennom eit nasjonalt rettleiarkorps. Programkomiteen i Høgre har no sendt eit forslag på høyring i partiet i forkant av landsmøtet i september.

Forslaget lyder:

«Utvide den nasjonale ordningen med et «nasjonalt veilederkorps» som følgjer opp skuleeigarar og skular med svake resultat. Kommunar som hamnar under ei nedre grense for kvalitet, skal bli pålagd bistand».

– Vi veit at det er ein direkte samanheng mellom svake resultat på kartleggingsprøvar på barneskulen, låge grunnskulepoeng og fråfall i vidaregåande opplæring. Det er derfor ikkje akseptabelt for skular eller kommunar å bagatellisere eller bortforklare svake resultat over tid, skriv Helleland.

(©NPK)