Kyrkjebrannrettssak utsett på grunn av helsetilstanden til tiltalte

Bakgrunnen er at to legar kvar for seg har konstatert at tiltalte har gyldig forfall som følgje av sin helsemessige situasjon, melder Gudbrandsdølen Dagningen.

– Vi tek sikte på å gjennomføre siste del av hovudforhandlinga neste veke, sa rettsadministrator Åge Gustad i Nord-Gudbrandsdal tingrett torsdag.

Det var sett av to dagar til hovudforhandlinga på Otta. Tiltalte tende på Dombås kyrkje og påførte bygningen skadar for 20 millionar kroner natt til 20. februar i år. Ein dryg månad seinare prøvde han å tenne på Sel kyrkje. Ein vektar oppdaga brannen her og den vart sløkt før kyrkja vart påført nemneverdige skadar.

28-åringen er opphavleg frå Somalia, men har opphaldsløyve i Noreg etter at han kom hit i 2015. Mannen har erkjent straffskuld, og forklarte i retten onsdag at han hadde tent på kyrkjene i sinne over at ingen hadde vorte straffa for koranbrenninga i Kristiansand i november i fjor.

