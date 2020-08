Mange vil ha maken til Michelle Obamas aktivist-smykke

innenriks

Eitt av hovudpoenga hennar i talen – som har vorte hylla av fansen – var kor viktig det er at alle brukar stemmeretten i presidentvalet i haust. At så mange var heimesitjarar i 2016 hjelpte Trump til å vinne valet, påpeika USAs tidlegare førstedame.

Og rundt halsen hadde ho eit gullkjede med bokstavane «V-O-T-E», så bodskapen verkeleg skulle nå fram. Det vart lagt merke til, og mange ønskjer seg no same kjede, skriv New York Post.

Kjeda er frå ein liten butikk i Los Angeles kalla ByChari, og eigar Chari Cuthbert fortel at ho skapte eit «VOTE»-kjede allereie til 2016-valet.

– Det var ei ære då Michelle Obamas stylist spurde etter eit slikt kjede, og det er stort for meg at ho brukte det, seier Cuthbert til avisa.

