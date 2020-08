Regjeringa ber lovavdelinga om juridisk vurdering av Sanners handlingsrom i Tangen-saka

innenriks

Det sentrale spørsmålet er finansminister Jan Tore Sanners (H) eventuelle instruksjonsmyndigheit overfor Noregs Bank.

Vurderinga er venta å vere klar allereie torsdag ettermiddag.

Nyleg konkluderte ei juridisk utgreiing som Finansdepartementet bestilte frå advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikkje har lov til å gripe inn i tilsetjinga av Tangen. Fleire jussprofessorar meiner likevel Sanner har moglegheit til å gripe inn i tilsetjinga, ifølgje Dagens Næringsliv.

Ei vurdering frå lovavdelinga i Justisdepartementet vil likevel vege tungt.

Det er sentralbanken som har ansvaret for tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Tilsetjinga er for tida gjenstand for intens politisk merksemd, etter at Noregs Banks representantskap retta skarp kritikk mot tilsetjingsprosessen.

Finanskomiteen på Stortinget behandlar no den kritiske rapporten frå kontrollorganet. Komiteen møtest på nytt torsdag klokka 12 og har då eitt døgn på seg til å komme fram til ei innstilling i saka.