Sanner ønskjer dialog med Noregs Bank om Tangen-tilsetjinga

innenriks

– Eg kan ikkje instruere hovudstyret i denne saka. Samtidig har eg registrert at Hans Andreas Limi på vegner av Frp har uttrykt eit ønske om at eg skal ta initiativ til ein dialog med hovudstyret i etterkant av behandlinga til finanskomiteen av saka knytt til brevet frå Noregs Banks representantskap til Stortinget om tilsetjing av ny dagleg leiar av SPU, seier Sanner i ein skriftleg kommentar til NTB.

– Eg vil ta eit slikt initiativ, men sjølvsagt innanfor dei formelle rammene som gjeld for denne saka, legg han til.

Sanner har bedt lovavdelinga i Justisdepartementet om å gjere ei juridisk vurdering av handlingsrommet til regjeringa i saka.

– Det er riktig at vi forhøyrer oss med lovavdelinga for også å få vurderinga deira om instrukstilgjenge. Vi ser at det kan vere ulike syn, og vi ønskjer derfor å få vurderinga deira, seier Sanner.

– For meg er det viktig å vere ryddig til dei formelle rammene for tilsetjing av dagleg leiar i SPU. Ansvaret ligg hos hovudstyret i Noregs Bank.

SPU er ei forkorting for Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet. Nicolai Tangen overtek etter planen 1. september som sjef for fondet.

(©NPK)