Stor uvisse når statsbudsjettet for 2021 blir spikra

Denne veka sluttbehandlar Finansdepartementet tilrådinga si for statsbudsjettet for 2021.

Så samlast regjeringa til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor onsdag og torsdag neste veke. Der blir dei økonomiske rammene og prioriteringane for statsbudsjettet fastsett.

– Det er spesielt vanskeleg å lage eit statsbudsjett i ei krisetid. Sjølv om det no er lyspunkt i norsk økonomi, så er vi framleis i ei krise. Og det er ikkje minst ein uviss situasjon, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Men statsbudsjett, det skal det bli, forsikrar han.

Uføreseieleg situasjon

Statsminister Erna Solberg (H) meiner regjeringa no lagar statsbudsjett under større grad av uvisse enn nokon gong før i regjeringstida hennar.

– Vi er i ein økonomisk situasjon som er veldig uføreseieleg. Det er ein veldig vanskeleg økonomi internasjonalt. Det kjem til å påverke korleis vi må lage budsjettet, seier Solberg til NTB.

Statsbudsjettet for 2021 blir òg det siste før stortingsvalet, som går av stabelen 13. september neste år.

Men sjølv om rammene for statsbudsjettet blir spikra allereie no, skjer ikkje framlegginga før 7. oktober. I mellomtida skal budsjettdokumenta skrivast.

– Budsjettet består av ei gul bok, eit nasjonalbudsjett og budsjett for kvart enkelt departement, forklarer Sanner.

– Det er omfattande dokument, og det jobbar då dei ulike departementa med frå midten av august til byrjinga av oktober.

Vil prioritere arbeidsplassar

Finansministeren vil ikkje svare på om han no legg opp til å stramme inn på pengebruken, eller om han tvert imot vil pøse på med meir pengar for å løfte Noreg ut av krisa.

Men at koronakrisa vil prege prioriteringane, er det ikkje tvil om.

– Det kjem til å bli eit budsjett som legg vekt på arbeidsplassar. Nettopp fordi vi framleis er i ein krisesituasjon, seier Sanner til NTB.

– Sjølv om det no blir færre permitterte og færre ledige, så er arbeidsløysa framleis på eit altfor høgt nivå. Det betyr at den strategien vi la i juni for korleis vi skal skape fleire jobbar, få fleire permitterte tilbake i jobb, skape ei grønare framtid og satse på utdanning og kompetanse, kjem til å vere viktig, seier han.

