Trygg Trafikk avviklar skulepatruljen

innenriks

Skulepatruljen har eksistert sidan 1952, men Trygg Trafikk har no slutta å selje dei oransje vestane og flagga. Opplæringsmateriell og lenkjer til skulepatruljemateriell er òg fjerna frå nettsidene deira, skriv Aftenposten.

– Vi har over tid vurdert å endre vårt syn på skulepatruljen. No tilrår vi at skulepatruljen blir avvikla. Meininga vår er at barn ikkje skal ta ansvar for trafikktryggleiken til andre barn og samtidig bli utsette for meir forureining, seier opplæringssjef Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk til avisa.

Ho peikar på at trafikkbiletet er langt meir komplisert enn det var for 50 år sidan og trekker fram elbilar, som ikkje er lett å høyre, og fleire elsparkesyklar.

Årsvoll skule i Oslo er ein av skulane som allereie har slutta med skulepatruljar.

– Det var for trafikkfarleg for elevar å passe på andre elevar, seier rektor Audun Aardal.

(©NPK)