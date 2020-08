Avgjerande helg for Venstres leiarkandidatar

innenriks

– Eg kastar vel ikkje noka brannbombe akkurat viss eg no seier at det er heilt greitt at valkomiteen konkluderer, sa kulturminister Abid Raja då NTB møtte han denne veka.

Valkomiteen samlast på eit hotell i Oslo laurdag klokka 11 og går frå kvarandre igjen søndag ettermiddag.

– Vi har siste frist 28. august. Men eg må kunne vere såpass open og seie at eg håpar på ei avklaring gjennom helga, seier leiaren av valkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, til NTB.

– Er det realistisk med ei einstemmig innstilling?

– Eg og heile valkomiteen jobbar for å få til ei einstemmig innstilling. Då gir eg meg ikkje ut på spekulasjonar om kva som skulle skje viss det ikkje blir tilfelle.

Tre har meldt seg

Før sluttspurten til valkomiteen har tre kandidatar sagt offentleg at dei ønskjer å bli ny partileiar:

* Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (33) frå Nordfjordeid erklærte kandidaturen sin 27. mai. Han var opphavleg innstilt som nestleiar i partiet.

* Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (44) frå Oslo, men valt inn på Stortinget for Akershus sidan 2013. Raja varsla 16. august at han ønskjer å bli Venstre-leiar.

* Utdannings- og integreringsminister Guri Melby (39), opphavleg frå Orkdal i Trøndelag, varsla denne veka at ho ønskjer å bli leiar. Blir sett på som ein slags kompromisskandidat.

Det er ikkje usannsynleg, men heller ikkje sikkert at desse tre vil få dei tre posisjonane som leiar og nestleiarar.

Lang prosess

I vinter landa valkomiteen etter lange vurderingar på å innstille Trine Skei Grande for endå ein periode som Venstre-leiar, med Rotevatn og Raja som nestleiarar.

Innstillinga i mars kom mot eit bakteppe der Venstre og partileiar Grande berre eit par månader tidlegare hadde rydda plass til både Rotevatn og Raja i regjeringa.

Det betydde samtidig at dagens nestleiar Ola Elvestuen måtte gå frå stillinga som klima- og miljøminister.

I mars valde likevel Grande, som har vore Venstre-leiar sidan 2010, å trekkje sitt leiarkandidatur, og prosessen måtte takast opp att. Landsmøtet i april vart likevel utsett etter koronautbrotet, og valkomiteen fekk dermed òg forlengt fristen sin.

Intervju

Av dei fire statsrådane som nyleg møtte til intervju med valkomiteen, er det no berre næringsminister Iselin Nybø som ikkje har erklært seg som leiarkandidat.

Samtidig har dagens nestleiarar, Terje Breivik og Elvestuen, stilt seg til disposisjon for eitt av dei tre toppverva som valkomiteen vil konsentrere seg om denne gongen.

Sjølve leiarvalet skjer på landsmøtet 26.–27. september.

