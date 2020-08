Delar av Østfoldbanen opnar måndag

innenriks

Opninga av togtrafikken på Østfoldbanen har vore utsett fleire gonger på strekninga mellom Ås og Kolbotn.

– Stasjonen stod ferdig, men på grunn av tryggleiken til dei reisande kunne vi ikkje opne før all testing og feilretting av fjernstyringssystemet var i orden. Det nye signalsystemet skal bidra til at endå fleire tog kjem når dei skal. Når alt er på plass skal toga gjennom stasjonen fjernstyrast frå Oslo S i staden for lokal styring av togekspeditørar slik det har vore tidlegare, seier konserndirektør Stine Undrum i Bane Nor.

Det er likevel framleis problem med signala sør for Ski, og derfor blir ikkje trafikken opna på heile strekninga. Reisande mellom Ski til og frå Moss og Halden må derfor belage seg på buss for tog ei stund til.

– Vi beklagar at ikkje heile Østfoldbanen kan opnast for trafikk frå måndag. Vi jobbar døgnkontinuerleg for å få opna også for dei reisande mellom Ski og Moss og Halden, seier Undrum.

