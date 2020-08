Distrikts-Høgre ber regjeringa foreslå endra kraftskatt

innenriks

– Vi gjer eit stort feilgrep om vi som politikarar ikkje sørgjer for at nødvendige rammevilkår er til stades for å gjere desse investeringane. For 50–60 år sidan vart fleire store vasskraftanlegg bygde ut, mange av desse installasjonane er no modne for utskifting. No må vi sørgje for at skattevilkåra gjer det lønnsamt å oppgradere og utvide eksisterande vasskraftanlegg, seier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H). Ho representerer Nord-Trøndelag og sit i finanskomiteen.

Med seg har ho Hordaland-representant Liv Kari Eskeland (H) frå energi- og miljøkomiteen og heile Høgres distriktsnettverk.

Vindauge for endring

Agdestein meiner det no er mogleg å auke produksjonen av grøn vasskraft, utan at fleire fossar må leggjast i røyr. Når mange kraftverk uansett må skifte ut gamle installasjonar, bør dei få moglegheita til å oppgradere og auke kapasiteten samtidig. Det er viktig no som kraftbehovet er aukande, påpeikar Agdestein.

– Eg har ei positiv forventning til at regjeringa lyttar til signala som kjem frå Distrikts-Høgre, seier ho og viser til eit breitt politisk engasjement i saka.

Framstegspartiet la før sommaren fram eit representantforslag om endringar i skatteregimet for vasskraft. Også Arbeidarpartiet har kravd endringar som opnar for investeringar i kraftverka.

Vil skjermast meir

Kraftbransjen sjølv, der Kommune-Noreg er storeigarar, har peika på innretninga av grunnrenteskatten som eit problem. Skatten skal gi fellesskapet inntekter frå den såkalla superprofitten, den store ekstrainntekta kraftselskapa har fordi dei får eksklusiv tilgang til å demme opp vatn og leggje fossar i røyr.

Men dei normale inntektene skal skjermast for denne skatten, og den skjerminga er for liten i dag, meiner Agdestein.

– Då blir det for lite ressursar til å gjere store investeringar, ut over det som er vedlikehald, seier Agdestein.

Forkasta forslag

For snart eit år sidan fekk regjeringa på bordet ei stor utgreiing om kraftskatten. Forslaget frå Sanderud-utvalet ville mellom anna føre til at skatteinntekter som i dag går til kommunane der vasskrafta blir produsert, ville gå til staten i staden. Det var for kontroversielt, og på nyåret vart rapporten lagd i skuffa.

Men dermed har styresmaktene heller ikkje løyst problemet alle er samde om: At skattesystemet ikkje må hindre investeringar som samfunnet har stor nytte av.

Agdestein viser til utrekningar Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort, som viser at eksisterande kraftverk kan gi 5–6 terawatt (Twh) meir straum. Dette kan skape opp mot 12.000 årsverk i løpet av ein tiårsperiode.

– Det er aktivitet vi treng no. Vi leitar jo etter prosjekt som kan gi aktivitet i næringslivet lokalt, påpeikar ho.

Høgre-politikaren peikar på ulike løysingar, frå redusert grunnrente til auka friinntekt eller ei betre ordning for å kunne avskrive investeringar, men har førebels ikkje konkrete forslag til korleis skattesystemet må endrast. Derfor kan dei heller ikkje seie kor mykje meir pengar bransjen kan sitje igjen med – og kor mykje mindre skatteinntekter fellesskapet får – ved å endre systemet.

