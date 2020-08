Finanspolitikarane varslar spissare konklusjon i Tangen-saka

innenriks

Lovavdelinga har komme fram til at finansministeren har generelt rom for å instruere Noregs Bank om tilsetjast av ny oljefondssjef.

– Det betyr noko for kor presise konklusjonar vi kan forme ut, seier Hadia Tajik (Ap), som er saksordførar i Tangen-saka i finanskomiteen.

Kort utsetjing

Finanspolitikarane møttest til eit kort møte fredag formiddag. Møtet vart heva etter kort tid for at partia skulle få høve til å setje seg skikkeleg inn i den nye juridiske vurderinga.

Innstillinga som skulle vere klar klokka 13, er utsett til klokka 15.

– Vi tek ein liten timeout så partia får tid til å setje seg inn i dokumentet, i tilfellet det skal adresserast og i så fall på kva vis, seier komitéleiar Mudassar Kapur frå Høgre.

Varslar semje

Det var tydeleg lette å spore blant finanspolitikarane, og det var nærast ei samstemd forventning om at konklusjonen frå lovavdelinga vil gjere det lettare for komiteen å samle seg om ei semje.

– Ja, det meiner eg. No har vi jo lovavdelingas eigen konklusjon. Det gjer at vi lettare kan nærme oss kvarandre, seier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Partia jobbar utover dagen med å finslipe kommentarar og konklusjon i innstillinga. Kaski seier vurderinga frå lovavdelinga var avklarande.

– Den betyr at vi kan stramme til fråsegnene våre og vere meir presise og signalisere kva vi ønskjer, nemleg at det ikkje skal vere nokon interessekonflikt knytt til oljefondssjefen for å ta vare på omdømmet og tilliten til oljefondet, seier ho.

– Unngå somling

Raudts Bjørnar Moxnes meiner vurderinga gir Sanner grønt lys for å gripe inn, og at han straks må ta hand om saka.

– Det er ingen grunn til meir somling. No kan Stortinget berre gi klar beskjed til regjeringa: Rydd opp i rotet, interessekonfliktane og eliminer dei, seier han.

Kritisk til handtering

Vurderinga frå lovavdelinga står i kontrast til den juridiske vurderinga som fanst tidlegare i veka frå eit privat advokatselskap. Fleire i opposisjonen er kritiske til måten finansministeren har handtert saka på.

– Dette er ein knusande dom over det arbeidet Finansdepartementet så langt har gjort. Både den vurderinga Finansdepartementet sjølv har gjort og det bestillingsverket som vart gjort av eit privat advokatfirma, seier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

Han meiner han viser at finansministeren både burde og kunne ha gripe inn i saka langt tidlegare.

– Sanner burde ha bede om vurdering frå lovavdelinga allereie i mars då han uttrykte bekymring over tilsetjinga overfor sentralbanksjefen. Allereie då burde han ha sett på moglegheita si for å gripe inn i saka, seier Gjelsvik.

