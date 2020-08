Fleire tusen slepp karantene i Vestvågøy kommune

innenriks

Fem nye koronatilfelle i kommunen førte til at 3.000–4.000 innbyggjarar i kommunen fredag morgon fekk beskjed om å gå i sjølvpålagd karantene. No har altså kommunen snudd.

– Vi har no fått kontroll på smittesporinga og har god oversikt over nærkontaktane til dei som er stadfesta smitta, stadfestar ordførar Remi Solberg (Ap) overfor NRK.

Ifølgje Solberg er framleis rundt ti personar i karantene.

Stengde skular

Solberg opplyser òg at dei fire skulane og barnehagen som kommunen stengde, no vil opne igjen.

Torsdag ettermiddag og kveld vart det meldt om fem nye smittetilfelle i Vestvågøy. Derfor stengde kommunen mellombels Vest-Lofoten vidaregåande skule, Ballstad skule, Leknes skule og Arken barnehage.

– Det sat langt inne. Men den uoversiktlege situasjonen vi fekk i går med mange smittetilfelle, gjorde at vi trong dette føre-var-tiltaket. Det var vesentleg å hindre vidare smitte, seier Solberg.

– Ikkje pålegg

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sa tidlegare fredag til NTB at han opplevde tiltaket som mellombels og ikkje som eit pålegg om ti dagars karantene.

– Er tiltaket i tråd med gjeldande smittevernråd?

– Gjeldande rutinar for smittesporingsarbeid er at ein kartlegg kven som er nærkontaktar med den smitta, og pålegg desse ti dagars karantene. Ut over dette kan kommunane bruke andre tiltak dei ser på som nødvendige, også meir inngripande tiltak med heimel i smittevernlova i spesielle situasjonar, seier Nakstad.

Han meiner situasjonen i Lofoten er spesiell fordi ein ikkje har oversikt over smitteomfanget, og fordi det er mange utanlandske turistar i ein region med store avstandar. Smittesporingsarbeidet kan derfor bli svært krevjande viss smitta får spreie seg vidare.

Åtvarar

Samtidig åtvarar han kommunane mot å ta i bruk for kraftige verkemiddel for å slå ned koronautbrot.

– Det er viktig at kommunane gjer det som er nødvendig, men ikkje går lenger enn nødvendig, og at dei gjer det i godt samarbeid med utbrotsgruppa hos Folkehelseinstituttet, som hjelper til med råd og rettleiing, seier han.

– Vi trur ikkje nokon kommunar ønskjer å bruke sterkare verkemiddel enn nødvendig ved smitteutbrot. I dei fleste kommunane har vanleg smittesporingsarbeid vore tilstrekkeleg for å få kontroll på lokale utbrot, men somme kommunar har òg måtta innføre tidsavgrensa smitteverntiltak på grunn av ukontrollert smittespreiing i lokalsamfunnet, til dømes Indre Østfold, legg han til.

Vestvågøy kommune er med eit folketal på 11.433 innbyggjarar den mest folkerike kommunen i Lofoten. Det er totalt registrert 14 positive prøver i kommunen sidan månadsskiftet.

