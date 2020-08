Nav-blemme: Fleire har mista fedrekvoten urettmessig

innenriks

Ifølgje Aftenposten har eit ukjent tal fedrar – og nokre mødrer – mista 15 vekers lønna fedrekvote på grunn av ein feil hos Nav.

Avslaga vart gitt fordi Nav ikkje hadde fått opplysning om inntekta til brukarane frå arbeidsgivar innan fristen. Nav meinte dermed at dei som hadde søkt ikkje hadde oppfylt kravet om opplysningsplikt.

Men denne tolkinga har møtt motstand hos Trygderetten, som har uttalt at Nav ikkje utan vidare kan skyve ansvaret for saksopplysningar over på søkjaren, og at Nav har eit sjølvstendig ansvar for å opplyse slike saker.

Likevel har Nav halde fram å gi avslag sjølv etter denne fråsegna. Saka har dermed likskapstrekk med skandalen rundt EØS-lovgivinga, der nettopp den manglande oppfølginga av avgjerder frå Trygderetten har vore sentralt.

Fungerande ytingsdirektør Bjørn Lien i Nav opplyser til Aftenposten at feil er gjort i fleire saker og at det hovudsakleg gjeld fedrar som har søkt om utsetjing av fedrekvoten.

– Vi arbeider no med å få ei oversikt over kor mange og kven dette gjeld, sånn at vi kan vurdere desse sakene på nytt og gi informasjon til dei som er ramma, seier han.

