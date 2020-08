Norskprodusert mjølk kan gi meir tysk biff i butikken

innenriks

– Auka behov for mjølk fører til at mjølkeprodusentane beheld kua for å produsere mjølk. Samanlikna med same periode i fjor har vi no cirka 20 prosent færre slakt frå mjølkebesetningar, seier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura Totalmarked til Nationen.

Han seier at salet av kjøtt har auka i sommar fordi stengde grenser og tilråding om å ikkje reise utanlands har ført til at det rett og slett har vore fleire menneske i Noreg enn til vanleg.

Alt dette fører til auka import av kjøtt, og ifølgje Skulberg er det mest vanleg med import av heilslakt av storfe frå Tyskland.

