Ny utgreiing gir Sanner større handlingsrom for instruksjon

innenriks

Sanner bad seint onsdag kveld om ei juridisk vurdering av handlingsrommet sitt overfor Noregs Bank frå lovavdelinga.

Fredag formiddag vart svaret kjent og oversendt Stortingets finanskomité, som skal kome med si innstilling i Tangen-saka seinare same dag.

«Generelle instrukser»

NTB har fått tilgang til utgreiinga. Der heiter det mellom anna at sentralbanklova truleg medfører «visse begrensninger» i tilgjenget departementet har til å instruere Noregs Bank ved tilsetjing av ny oljefondssjef.

Men så skriv ekspertane:

«Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2–13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM»

NBIM er avdelinga i Noregs Bank som forvaltar oljefondet.

«Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes,» heiter det vidare.

Frist fredag

Lovavdelinga slår fast at den nærare vurderinga av kor langt instruksjonsretten strekk seg, må vurderast konkret og kan tenkjast å stille seg ulikt på ulike stadium av ein prosess.

Det er Noregs Banks hovudstyre og sentralbanksjef Øystein Olsen som har ansvaret for tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Tilsetjinga er for tida gjenstand for intens politisk merksemd, etter at Noregs Banks representantskap retta skarp kritikk mot tilsetjingsprosessen.

Nyleg konkluderte ei juridisk utgreiing som Finansdepartementet bestilte frå advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikkje har lov til å gripe inn i tilsetjinga av Tangen. Konklusjonen låg tett opptil departementets eiga vurdering av saka.

Ein samla opposisjon meiner Sanner må gripe inn i Tangen-saka, men partia har vore usamde om kor avgjerande den eksterne juridiske betenkningen frå Arntzen de Besche er.