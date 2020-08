Riksmeklaren: Fleire timar unna eit resultat i frontfaget

innenriks

– Meklinga går framleis føre seg. Det har vore rørsle sidan i går kveld, men vi er ikkje i mål enno, seier riksmeklar Mats Wilhelm Ruland i ei orientering til pressa fredag ettermiddag.

Fristen for semje i forhandlingane mellom arbeidsgivarorganisasjonen Norsk Industri og arbeidstakarorganisasjonane Fellesforbundet og Parat, som utgjer det såkalla frontfaget, gjekk opphavleg ut ved midnatt natt til fredag. Partane er dermed no langt på overtid i forhandlingane.

– Vi ser for oss at vi komme til å halde på ein del timar til, seier Riksmeklaren.

Forhandlar om lønn

Dersom partane ikkje blir samde, vil 28.000 industriarbeidarar bli tekne ut i streik.

Ruland seier at partane no er inne i ein fase av forhandlingane der dei diskuterer meir krevjande problemstillingar.

– Det er dei sentrale og største problemstillingane det blir jobba med no. Mellom dei økonomi og lønn, som er blant dei viktigaste temaa, seier han.

Riksmeklaren vil ikkje gå konkret inn på kva som er klart, men gir ros til partane.

– Det har vore jobba veldig godt frå begge sidene, og partane har vore konstruktive og søkt å finne løysingar.

– Dei byrjar å bli trøytte

Han innrømmer også at dei lange forhandlingane tek på.

– Partane har jobba sidan i går morges, og det er klart at dette er slitsamt for partane og at dei byrjar å bli trøytte. Det er vanskeleg å halde på konsentrasjonen når ein har halde på så lenge, men dei jobbar framleis godt

