innenriks

Det stadfestar Finansdepartementet overfor NTB.

Departementet vil innkalle hovudstyret i Noregs Bank til eit møte.

Sanner har allereie varsla at han vil ta initiativ til eit møte med Olsen etter at innstillinga frå Stortingets finanskomité finst, men tidspunktet for møtet vil avhenge av når innstillinga kjem.

(©NPK)