Sju studentar koronasmitta ved Høgskulen på Vestlandet

innenriks

Det dreier seg om 450 studentar på bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandets campus Bergen, skriv Bergens Tidende.

Totalt sju studentar ved programmet er smitta av koronavirus, blant dei fadrar og fadderbarn frå ei og same faddergruppe. Andre medlemmer av faddergruppa vil bli testa i dag.

– Høgskulen er open for studentane, og vi kjem ikkje til å nekte tilgjenge. Men alle som har symptom, skal halde seg heime. Og vi har bede alle vere ekstra forsiktige fordi dei kan ha vore på forelesing med nokon av dei smitta. Det veit vi ikkje, seier instituttleiar Tom Skauge.

Skauge understrekar at han set pris på at studentane sjølv har meldt frå. Studentane har fått beskjed om å ha låg terskel for å teste seg.

(©NPK)