Stortinget: Ein oljefondssjef kan ikkje ha eigarskapar som kan svekkje tilliten til Noregs Bank

innenriks

Komiteen slår fast at ein ny leiar for Oljefondet ikkje kan ha eigarskapar eller interesser som kan svekkje tilliten og omdømmet til Noregs Bank.

– Alle parti står samla bak denne innstillinga, og det understrekar alvoret i situasjonen, seier Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre i ei pressemelding.

– Stortinget kan verken tilsetje eller avsetje oljefondssjefar, men ein samla finanskomité meiner dei etiske prinsippa i Noregs Bank må liggje til grunn for alle tilsette, og konkluderer til liks med representantskapet at dette ikkje er tilfelle i dag, seier Ap-leiaren.

– Alvorleg konklusjon

Støre understrekar at det for Arbeidarpartiet har vore viktig at ein samla komité understrekar at det internasjonale arbeidet til Oljefondet med skatt og openheit ikkje skal kunne svekkjast.

– Komiteen har gått grundig inn i denne saka, og vi legg ein alvorleg konklusjon på bordet i dag. No er det opp til finansministeren å følgje dette opp overfor Noregs Bank. Denne prosessen har vart for lenge allereie, og det er viktig at det no kjem ein konklusjon, seier Støre.

– Dette handlar om tilliten til ein av dei viktigaste institusjonane våre. Det handlar om at vi må vere sikre på at det er interessene til det norske folket som avgjer kva investeringar Oljefondet gjer, seier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik, som er saksordførar.

Sanner og Olsen møtest

Det er varsla eit møte om saka mellom finansminister Jan Tore Sanner (H) og sentralbanksjef Øystein Olsen seinare fredag. Dei to held pressekonferanse klokka 17.30.

Tilsetjinga av hedgefondforvaltaren Nicolai Tangen har den siste tida fått intens politisk merksemd etter at Noregs Banks representantskap retta skarp kritikk mot tilsetjingsprosessen.

Kontrollorganet har slått fast at risikoen for interessekonfliktar knytte til Tangen ikkje har vore rydda av vegen.

Noregs Bank har derimot sagt at denne risikoen for «alle praktiske formål» er eliminert.

«Generelle instrukser»

Formelt er det Noregs Bank som har ansvaret for å tilsetje ny sjef for den norske oljeformuen. Men spørsmålet om Sanner har høve til å instruere Noregs Bank i saka, har stått sentralt.

Fredag slo lovavdelinga i Justisdepartementet fast at Sanner truleg har høve til å gi sentralbanken «generelle instrukser», også i konkrete tilsetjingsprosessar.

(©NPK)