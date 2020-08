Tajik: Ny vurdering kan gi meir presise konklusjonar

innenriks

– Det betyr noko for kor presise konklusjonar vi kan utforme, seier ho.

Tajik er saksordførar for Tangen-saka i finanskomiteen på Stortinget.

– Vi har heile tida vore tydelege frå Aps side på at det går an å ha kontakt mellom Finansdepartementet og Noregs Bank. Det er ein institusjon som Finansdepartementet har politisk ansvar for og har mykje kontakt med, men det har vore mykje juridisk og politisk diskusjon om kva form den kontakten kan ha, seier Tajik.

– No er det slått fast frå lovavdelinga i Justisdepartementet at det er mogleg å gi generelle instruksar. Finansministeren kan ha kontakt med Noregs Bank om tilsetjinga av ny sjef for oljefondet, men at det ikkje kan gå ut på kven det er, men generelle forhold knytt til tilsetjinga.

