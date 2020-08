Tangen-saka: Lovavdelinga opnar for «generelle instrukser», òg om konkrete tilsetjingsforhold

innenriks

Lovavdelinga i Justisdepartementet kom fredag formiddag med den juridiske vurderinga si av finansminister Jan Tore Sanners (H) handlingsrom i Tangen-saka. NTB har fått tilgang til utgreiinga.

«Sentralbankloven § 2–13 medfører trolig visse begrensninger i departementets adgang til å instruere Norges Bank ved ansettelse av daglig leder av NBIM. Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2–13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM,» heiter det i vurderinga frå lovavdelinga.

NBIM er avdelinga i Noregs Bank som forvaltar oljefondet.

«Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes. Mellom disse utgangspunktene finnes ulike typer instrukser. Den nærmere vurderingen av hvor langt instruksjonsretten strekker seg, må vurderes konkret, og den kan tenkes å stille seg ulikt på ulike stadier av en prosess», skriv vurderinga.

Vidare heiter det at det som utgangspunkt må «være anledning til å fastsette generelle retningslinjer for organisatoriske spørsmål mv. etter at ansettelsen er etablert, også om dette påvirker det aktuelle ansettelsesforhold. De nærmere vurderingene av hvilke endringer den ansatte må kunne akseptere, beror imidlertid i stor grad på konkrete forhold i tilknytning til den aktuelle saken, herunder den inngåtte arbeidsavtalen.»