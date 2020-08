Truleg ny noregsrekord for nedbør i Vestfold

innenriks

Det svarer til over 60 liter vatn per kvadratmeter. Meteorologisk institutt tek atterhald om at målinga må kvalitetssikrast.

Den gamle rekorden på 54,9 millimeter nedbør på éin time vart sett i Asker 15. juli 1991.

Det er særs kraftig regn i store delar av Vestfold fredag, og farenivået er oppgradert til oransje.

Søraust politidistrikt har fått inn fleire meldingar om vatn i kjellarar og andre utfordringar som følgjer av den kraftige nedbøren.

– Vi og brannvesenet har avgrensa kapasitet til å hjelpe. Generelt rår vi til å skru av straum og sikre verdiar ved vatn i kjellaren, opplyser politiet.

(©NPK)