Vy lanserer buss og tog mellom Oslo og Trondheim

innenriks

– Vi ser at det er rom for å gi kundane fleire tilbod på denne strekninga. Ved å kombinere buss og tog mellom Trondheim og Oslo kan vi tilby kundane eit meir prisgunstig alternativ. Samtidig får dei som bur mellom Lillehammer og Trondheim, eit heilt nytt transporttilbod. Dei kan no velje om dei vil reise med tog eller buss, opplyser kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy.

Toget mot Lillehammer går til og frå Drammen. Nattbuss som no blir oppretta mellom Oslo og Trondheim, har ikkje eksistert på fleire år og har oppstart 1. september.

– Vi køyrer dobbeltdekkarar både på dag- og nattetid. Desse bussane er meir komfortable enn vanlege bussar, med moglegheit for å reservere sete for seg sjølv i andre etasje og med betre utsikt, seier Schage.

Vy tapte i fjor anbodskampen om togtrafikk på Dovrebanen, og no i sommar overtok svenske SJ togtrafikken mellom Oslo og Trondheim.

(©NPK)