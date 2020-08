Ap og Sp sikrar fleirtal for E18-utbygging i Viken

innenriks

– Vi bør alle arbeide for å lande denne saka ein gong for alle. Det er nok omkamp og trenering av lovleg fatta vedtak. No må vi få ei avklaring, sa fylkesrådsleiar Tonje Brenna (Ap) på ein pressekonferanse måndag.

Ho viste til behovet for å sikre finansieringa av Fornebubanen, som også er ein del av Oslopakke 3.

MDG og SV hadde på førehand varsla at dei ikkje kunne støtte ein bompengegaranti for utbygging av motorvegen, som staten krev for å bidra med delen sin av utbygginga vest for Oslo.

Brenna opplyser at Ap og Sp vil halde fram i fylkesrådet saman. Dei vil styre vidare på den raudgrøne plattforma som dei vart samde om i fjor haust, opplyser Anne Beathe Tvinnereim (Sp), som er fylkesråd for klima og miljø.