innenriks

Det skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

I eit fleirtal av sakene har det vorte konkludert med at skulen har brote aktivitetsplikta og ikkje gjort nok for å stoppe mobbinga.

– Det er uakseptabelt at så mange elevar og foreldre opplever at skulen ikkje gjer nok for å hjelpe dei elevane som ikkje opplever å ha ein trygg og god skulekvardag, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

(©NPK)