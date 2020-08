Forskar: – Dette er eit stort sår i Arbeidarpartiet

innenriks

– Dette er eit stort sår i Arbeidarpartiet, og det må handterast for at dei skal kunne klare å komme seg vidare – for å kunne rette opp igjen eit sunt arbeidsmiljø og forhindre at fleire sluttar, og for å få moglegheit til å snakke om politikk igjen, seier Anja Sletteland til NTB.

Ho er førsteamanuensis ved Oslomet og har skrive boka «Giskesaken» saman med medieprofessor Kristin Skare Orgeret.

Sletteland trur konfliktane rundt rolla til Trond Giske i partiet vil halde fram uansett om han no blir vald til fylkesleiar i Trøndelag Ap eller ikkje. Skal partiet komme seg vidare, må partileiar Jonas Gahr Støre ta grep og få sett i gang ein forsoningsprosess, meiner ho.

– Han er fast bestemd på at denne saka er konkludert og avslutta, og han reagerer surt når den kjem opp. Og eg skjønner godt at han er lei. Det er berre det at det i kjølvatnet av denne saka har oppstått ein enorm konflikt, seier Sletteland.

– Den konflikten bør han erkjenne, og han bør tenkje at det er ansvaret hans å få partiet på sporet igjen og finne ei løysing som det går an å leve med.

