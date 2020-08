Krisemøte om Tangen-saka i Noregs Bank

innenriks

Tangen har tidlegare gjort det klart at det ikkje er aktuelt for han å selje seg ut av Ako-systemet. Men finanskomiteen på Stortinget har samrøystes komme fram til at han ikkje kan ha nokre eigarskapar eller interesser som kan skape interessekonfliktar som kan svekkje tilliten og omdømme til Oljefondet.

Ifølgje Aftenposten blir det jobba langs tre linjer for å finne ein utveg som tilfredsstiller begge posisjonar.

* Overføre eigarskap i Ako Capital til Ako Foundation. Når han går ut av jobben i Oljefondet, kan han tre inn styret i stiftinga og få kontroll over eigarposten.

* Leggje fram ei ny utgreiing som viser at Tangens fondsdelar på Caymanøyane og i Irland er i tråd med Noregs Banks forventningsdokument om skatt og openheit.

* Utnemne ein ny investeringsdirektør i Oljefondet. Tangen vil dermed sitte ytterlegare eit steg unna investeringane i Oljefondet.

Verken sentralbanksjef Øystein Olsen, andre frå hovudstyret eller Tangen har førebels ønskt å seie noko om den vidare prosessen.

(©NPK)