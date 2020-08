Oslo Børs starta veka med solid opptur

innenriks

I alt vart det handla aksjar for nesten fire milliardar kroner på Oslo Børs på den første dagen denne veka.

Hydrogenselskapet NEL vart mest omsett i dag. Aksjen steig 4,3 prosent gjennom måndagen, to dagar før selskapet legg fram resultatet for andre kvartal.

Equinor var nest mest omsett og fekk ein oppgang på 3,8 prosent måndag.

Også ei rekkje andre energiaksjar på Oslo Børs gjekk opp, mellom anna som følgje av at oljeprisen har styrkt seg etter at børsen stengde fredag. Ved børsslutt måndag vart eit fat nordsjøolje selt for 44,92 dollar, noko som er rundt 60 cent meir enn ved stengjetid fredag.

Også ute i Europa starta veka med oppgang på dei viktigaste børsane. DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris steig begge med 2,2 prosent, medan FTSE 100-indeksen i London enda 1,7 prosent opp.

Wall Street-børsane var òg i pluss halvannan time etter opning. Industriindeksen Dow Jones hadde ein oppgang på 1 prosent, den breie S&P 500-indeksen steig med 0,7 prosent, medan den teknologitunge Nasdaq-indeksen hadde ein oppgang på 0,4 prosent.

(©NPK)