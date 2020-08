SV: Desse grepa burde vore tekne med ein gong

innenriks

– Dette viser kor utruleg viktig det var at representantskapet og SV stilte kritiske spørsmål heile våren til den første avtalen. Desse grepa burde vore tekne med ein gong tilsetjinga vart gjort, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Ho meiner at den nye avtalen med Nicolai Tangen, som no skal gi bort eigarskapen i AKO Capital og setje fondsinvesteringane sine i banken, ved første blikk ser ut som eit skritt i riktig retning.

– Vi vil no ta oss tid til å sjå nærare på detaljane. Det avgjerande for oss er at ingen interessekonflikt kan godtakast, seier Kaski, som også påpeikar at løysinga viser at det heile tida var mogleg å gjere meir for å fjerne interessekonfliktane.

