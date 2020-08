Sian: Fekk 200 fleire medlemmer etter blodig demonstrasjon i Bergen

innenriks

Leiaren for Stopp islamiseringa av Norge, Lars Thorsen, vart frakta blødande vekk av politiet etter å ha vorte angripen av rasande demonstrantar i Bergen laurdag. No har organisasjonen opplevd ei stor medlemstilslutning.

Måndag opplyser Thorsen til avisa Dagen at Sian har fått omtrent 200 nye medlemmer. Han vil ikkje seie kor mange medlemmer Sian har, men at 200 nye på ein gong er mange og at det er bileta frå demonstrasjonen som fører til nye innmeldingar.

– Slik har det vore i fleire år. Når vi blir utsette for vald og lovbrot frå kommunistar, muslimar eller politiet, får vi auka oppslutning, seier Thorsen til avisa.

Dei siste dagane har det òg komme fleire større pengegåver til Sian, opplyser Thorsen.

Førstkommande laurdag har Sian varsla ny markering framfor Stortinget.

