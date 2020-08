Slik vil Melby skape ro i Venstre

innenriks

– Eg trur det viktigaste er å lytte til folk som har litt ulike ståstad, folk som erfarer verda på litt ulike måtar, både i by og i bygd. Og så trur eg det viktigaste for å skape ro i Venstre, er å greie å få resultat. Viss vi greier å få eit Venstre som veks, så vil òg veldig mange ha lyst til å slutte seg til det laget, seier Melby til NTB.

Søndag vart det klart at ho er den føretrekte kandidaten til valkomiteen i leiarvalet i partiet, som skal skje på landsmøtet i slutten av september. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja ville òg leie partiet, men dei vart i staden innstilte som høvesvis 1. og 2. nestleiar.

Melby er ikkje bekymra for at det skal bli krevjande å samarbeide med dei.

– Eg trur at vi tre saman som eit lag kan greie å løfte Venstre. Vi har ulike kvalitetar. Vi jobbar no med ulike saksfelt som alle tre er veldig viktige for Venstre. Både kunnskap, kultur og miljø. Saman med Iselin Nybø, som er foreslått i sentralstyret og er næringsminister, så trur eg det er ei veldig god plattform til å synleggjere Venstres løysingar på dei store utfordringane, seier Melby, som sjølv er kunnskapsminister.

– Samla lag

Ho trur eigentleg at folk på utsida har fått inntrykk av at det har vore meir bråk i partiet enn det som har vore tilfelle.

– Eg oppfattar til dømes at etter at eg kom inn i regjering, i midten av mars, så har det vore eit veldig samla lag. Både i regjering, på Stortinget, og ikkje minst frå medlemmene våre. Eg har opplevd å få utruleg mange heiarop frå mange, sjølv om eg veit at dei kanskje hadde ein annan preferanse for leiarkandidat, seier Melby.

No blir det viktig for henne å fokusere på politikken.

– Så lenge det er ein uavklart leiarsituasjon, så vil det vere mange diskusjonar om ting som ikkje eigentleg er det viktigaste vi held på med: nemleg det å gjennomføre politikk og få til gode løysingar, seier ho.

– På kva måte vil du bli ein annan Venstre-leiar enn Trine Skei Grande?



– Eg ønskjer å ta med meg det beste frå Trine og utvikle det vidare, men samtidig òg tilføre noko nytt. Det eg meiner Trine over veldig mange år var veldig god på, var å samle ei sånn breidde i partiet, få med seg både by og land. Ho har vore ein leiar som har reist mykje, som har snakka med folk. Det ønskjer eg å ta med meg, seier Melby.

Klar for EU-kamp

Kunnskapsministeren trur at den nye generasjonen med Venstre-politikarar kan bidra med eit friskt og nytt blikk på mange av dei store utfordringane, som klimakrisa.

I synet på EU ønskjer ho å gå i ein heilt anna retning enn forgjengaren.

– Der har Trine vore motstandar av at Noreg skal gå inn i EU, medan eg har vore ja-menneske heile tida. Eg meiner at eit parti som er opptekne av internasjonalt samarbeid, og ikkje minst oppteke av å løyse utfordringar knytt til klima og migrasjon, må seie ja til eit forpliktande europeisk samarbeid.

