Tangen: – Ein krevjande og vanskeleg prosess

– Dei siste fem månadene har vore dei mest intense, dei mest krevjande, men også dei mest lærerike eg nokon gong har opplevd, sa Nicolai Tangen på ein pressekonferanse måndag kveld.

Han understrekar at han kunne vore klarare då han i mars sa at alle band til AKO Capital skulle kuttast.

– No gir eg bort alt. Eigarskapen vil eg aldri kunne få tilbake. Og det inneber at eg verken no eller i framtida har nokre eigarinteresser i AKO Capital. Alle band er brotne, ikkje berre for ein femårsperiode, men for alltid, seier Tangen.

Tangen overdreg eigardelen sin og utbytterettane sine i AKO Capital til den velgjerande stiftinga AKO Foundation.

