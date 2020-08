Trond Giske åtvarar mot personfokus

innenriks

Det er i eit sommarintervju med Trønder-avisa den 53 år gamle Ap-profilen kjem med åtvaringa.

– På generelt grunnlag synest eg norsk politikk blir prega av for mykje personfokus og kortsiktige tankar på nærast uviktige saker. Eg synest vi skal vere meir rause med kvarandre på tvers av partia, ha meir openheit og større takhøgd. Så må vi slutte å tenkje person og jobbe med det som er viktig: god skule og omsorg og trygge arbeidsplassar i heile Trøndelag, seier Trond Giske til Trønder-avisa.

Giske vil derimot ikkje kommentere opplysningane om at han no ligg an til å bli innstilt på topp i Trøndelag Ap.

– Eg sit heilt roleg i båten og lèt dei som jobbar med dette i partiorganisasjonen, få gjere jobben sin i ro og fred, seier han.

Innstilling

Valkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti legg fram innstillinga si på ein pressekonferanse i Trondheim klokka 15.30 måndag.

NTB får stadfesta frå godt informerte kjelder i Arbeidarpartiet at Trond Giske der vil bli einstemmig innstilte som ny fylkesleiar.

Etter det NTB forstår klarte ikkje valkomiteen å finne ein kvinneleg kandidat som var villig til å ta opp kampen mot Giske. Det blir samtidig rekna som svært sannsynleg at Giske vil få tilslutning som ny fylkesleiar når fylkesårsmøtet blir halde til helga.

Kven som blir nye nestleiarar i fylkespartiet, er førebels uklart.

Delte meiningar

Giske vart tvinga til å gå av som nestleiar i Arbeidarpartiet i januar 2018 etter varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd.

Det har sidan vore delte meiningar internt om Giskes vidare rolle i partiet.

Sentralt i partiet er frykta at splittinga skal halde fram og trekkjast inn i valkampen.

Men det er òg håp om at valet av Giske som fylkesleiar kan tvinge fram ei normalisering, slik at han kan bli sett i arbeid for å vinne veljarar fram mot valet neste år.

– Forbausande og trist

Blant dei som reagerer negativt på Giskes comeback i Trøndelag, er Tine Christin Eikevik. Ho er leiar i Trondheim Arbeidersamfunn, som er eit lokallag i Trondheim Ap og det største lokallaget i Trøndelag.

– Det er forbausande og trist viss dette er ei einstemmig innstilling frå valkomiteen og ein ikkje har funne plass til ein av dei mange kvinnelege talenta i Trøndelag på topp. Eg hadde forventa ei delt innstilling som i det minste kunne reflektert medlemsmassen på ein betre måte, uttalte Eikevik til NTB søndag.

