Trond Giske om innstillinga til leiarvervet: – Eg er audmjuk og rørt

innenriks

– I dag har valkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti bede meg om å ta på meg oppgåva med å leie fylkespartiet. Eg er audmjuk og rørt over støtta frå mange kommuneparti i Trøndelag og frå ein samrøystes valkomité, skriv Giske i eit innlegg på Facebook-sida si.

Etter lange og vanskelege diskusjonar kunne leiaren av valkomiteen, Arild Grande, måndag ettermiddag leggje fram ei samrøystes innstilling til ny leiing i Trøndelag Arbeiderparti.

Der blir foreslått Trond Giske frå Trondheim som ny fylkesleiar. Sjølve valet av ny fylkesleiing skjer på fylkesårsmøtet til helga.

– Eg har saman med partifellar i Trøndelag slegest for god eldreomsorg og skular, fleire arbeidsplassar i heile fylket og tryggleik for alle. Det er viktigare enn nokon gong, eg har derfor sagt ja til å vere med å byggje eit sterkt og samla lag for å vinne gjennomslag for sakene våre, skriv Giske vidare.

Han understrekar at dette er hans einaste kommentar på noverande tidspunkt, «med respekt for partidemokratiet og medlemmene som møtes til årsmøte til helga.»

Samrøystes innstilt

Leiaren av valkomiteen la ikkje skjul på at arbeidet med innstillinga til tider har vore intens.

– Vi har hatt gode og tillitsfulle diskusjonar i valkomiteen. Høg temperatur? Ja. Men også fruktbare samtalar om korleis vi best kan fremje ei innstilling som svarer på dei mange forslaga som vi har fått, og som speglar heile det store og flotte fylket vårt, sa Grande.

På pressekonferansen trekte han fram kor viktig det no er med lagånd i partiet.

– Vi skal velje folk som utfyller kvarandre. Vi skal velje folk som forpliktar seg til å byggje ein felles lagkultur og å vinne kampar.

Gjekk av i 2018

Giske gjekk i januar 2018 av som nestleiar i Arbeidarpartiet etter varsel om seksuell trakassering og upassande åtferd.

Det har sidan vore delte meiningar internt om Giskes vidare rolle i partiet.

Ein av dei som varsla mot Giske, er Line Oma. «Det som skjer no, er eigentleg heilt absurd», skriv ho i eit debattinnlegg i Dagbladet.

Ifølgje Oma er det ein «heilt fundamental svikt og krise» viss Giske no blir fylkesleiar i Trøndelag. Ho meiner Trøndelag Ap i praksis vil stengje ute unge kvinner og menn som har opplevd trakassering viss Giske no blir gitt fornya tillit og nye verv.

Giske har vorte førelagt innlegget, men har ingen kommentar.

Forstår reaksjonane

Jonas Gahr Støre gir uttrykk for forståing for reaksjonane, men ønskjer ikkje å blande seg inn.

– Det er opp til kvart fylkeslag å velje leiinga si, og eg ønskjer Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helga, seier han.

NTB er kjent med at det sentralt i partiet no er håp om at valet av Giske som fylkesleiar kan tvinge fram ei normalisering av situasjonen.

Men det er òg frykt for at splittinga skal halde fram og trekkjast inn i valkampen.

(©NPK)