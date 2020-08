Usemje om ny motorveg kan velte fylkesrådet i Viken

innenriks

Fylkesrådet vil leggje fram avgjerda si måndag klokka 14. Både SV og MDG varslar at dei vil gå imot ein fylkeskommunal garanti for utbygging av E18 på strekninga Lysaker – Ramstadsletta.

Fylkesrådet i Viken består av Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet Dei Grøne. Bygginga av den nye motorvegstrekninga er avhengig av at Oslo og Viken gir ein nødvendig lokal økonomisk garanti.

Både MDG og SV seier det ikkje lenger er grunnlag for at dei skal sitje i fylkesrådet dersom Ap går inn for å gi ein slik garanti.

– Brot på avtale

– Ein garanti for E18 i tråd med stortingsproposisjonen er eit klart brot på den politiske plattforma som Ap, Sp, SV og MDG vart samde om å styre etter, etter valet i 2019, lyder eit vedtak i fylkesstyret og fylkestingsgruppa i SV søndag kveld.

Fredag vedtok MDGs fylkestingsgruppe eit ultimatum der det heiter at viss fylkestinget vedtek ein slik bompengegaranti, vil det ikkje lenger vere grunnlag for at MDG blir i fylkesrådet.

Dersom Ap likevel går inn for å gi ein garanti, kan dermed heile fylkesrådet i Viken gå i oppløysing

Større motorveg likevel

Det kan likevel bli fleirtal for å gi garantien. Høgre og Arbeidarpartiet har 44 av dei 87 seta i fylkestinget, og Frp har sagt dei håpar på utbygging.

Anette Solli, gruppeleiar for Høgre i Viken fylkesting, håpar fylkestinget no kan fatte eit vedtak om å støtte ein lånegaranti på møtet 17. september.

– Eg er optimist. Eg trur Arbeidarpartiet skjønner kva som er på spel og kva det betyr for befolkninga vår. Eg trur dei har tenkt å oppfylle avtalen dei inngjekk i 2016, seier Solli, med tilvising til Oslopakke 3-avtalen.

Ho påpeikar at både Venstre og KrF i Akershus tidlegare har vore for ei løysing for E18.

– Det er eigentleg eit reelt fleirtal i fylkestinget for dette, seier Solli.

Ho vil ikkje kommentere om ho har hatt kontakt med Arbeidarpartiet om saka.

Kan miste milliardar

Det er leiaren i fylkesrådet Tonje Brenna (Ap) som vil orientere om avgjerda under ein pressekonferanse på Scandic Hotel Fornebu klokka 14.00 i ettermiddag.

Det har tidlegare vorte skrive i VG at Oslo og Viken kan gå glipp av 11,4 milliardar kroner til kollektivtiltak og gang- og sykkelvegar viss dei ikkje gir garantien og inngår ein ny byvekstavtale og bompengeavtale. Også finansieringa av den planlagde Fornebubanen kan bli ramma.

– Ny E18 løyser ikkje køproblema, gir ikkje merkbart betre forhold for kollektivtrafikken, syklande eller gåande. Derfor kan vi ikkje gå bort frå den framforhandla avtalen, står det vidare i vedtaket frå SV søndag.

– Samferdselsminister Hareide held no kollektivtilbodet til folk i Oslo og Viken som gissel for å tvinge gjennom Frps monsterveg, no kan vi ikkje gi etter, seier fylkesråd Camilla Eidsvold for SV.

(©NPK)