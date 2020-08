VG blir nyheitsleverandør for ei rekkje aviser

innenriks

Den nye avtalen inkluderer Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

– Avtalen med VG gjer at vår eigen sportsredaksjon framleis kan prioritere lokal sport, der vi alltid skal vere best. Dette er det aller viktigaste for lesarane våre, seier sjefredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen i ei pressemelding.

Dei største avisene i Schibsted- og Polaris-konsernet har i 19 år samarbeidd gjennom selskapet 100% Sport – tidlegare 100% Fotball.

– Vi har vore godt fornøgd med 100% Sport i alle desse åra. No har vi komme til ein skiljeveg, der vi anten måtte rekruttere eller sjå etter andre måtar å få levert byrådelen av sportsinnhaldet på, seier sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen.

I VG er dei godt fornøgd med avtalen.

– Vi skal halde fram med å vere Noregs leiande sportsredaksjon, og dette samarbeidet gjer at journalistikken vår vil nå ut breiare enn før. Det sikrar òg satsinga på sport i VG inn i framtida, seier sportssjef Eirik Borud.

(©NPK)