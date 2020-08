25 postkontor blir lagde ned innan 2022

innenriks

– Når Posten frå september mistar moglegheita til å tilby banktenester frå DNB og nedgangen i brevvoluma aukar, fører det til redusert aktivitet og inntekter for postkontora. Dette må vi tilpasse oss, seier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten Noreg i ei pressemelding.

Omlegginga frå postkontor til Post i butikk starta i 2001.

Seks postkontor igjen

Berre seks postkontor vil bestå etter den varsla nedlegginga, ifølgje FriFagbevegelse. Fem av dei ligg i Oslo, det sjette i Longyearbyen.

Dei seks er: Grønland postkontor, Majorstuen postkontor, Nydalen postkontor, St. Olav plass postkontor, Vika postkontor og Longyearbyen postkontor

Arendal og Sandvika mistar postkontora sine allereie før jul i nedskjeringane som rammar 170 tilsette.

Oppteke av dei tilsette

Leiar Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans er oppteken av å sikre dei tilsette som blir ramma, men er òg bekymra for brukarane.

– I tillegg til å vere opptekne av å finne løysingar for medlemmene våre, er vi bekymra for dei mange brukarane som no blir ramma. Vi har stilt krav om at regjeringa må komme på banen, men det har ikkje skjedd, vi har talt for døve øyre. Det er uakseptabelt at store grupper mistar grunnleggjande banktenester, seier ho.

Fagforbundet forstår samtidig at Posten må tilpasse kostnader ut frå den økonomiske situasjonen, trafikknedgangen og moglegheiter for å utføre tenesta på ein god måte for kundane med andre løysingar.

Pakkepost har eksplodert

Samtidig som postkontor blir lagde ned, vil Posten neste år meir enn doble talet på utleveringsstader for pakkar – frå 1.600 i dag til rundt 3.500. Den største utvidinga blir digitale pakkeboksar utplassert på tusen stader over heile landet, skriv Nationen.

– Mengda pakkepost har eksplodert – særleg under korona denne våren og sommaren. Derfor byggjer Posten no ut tilboda sine med pakkehenting i alle fylke, seier Pettersen til avisa.

Første halvår i år vart det sett ut nær hundre pakkeboksar i og utanfor Oslo. Forsøka i byane har vore ein suksess – og dermed vil Posten neste år plassere pakkeboksar ut over heile landet.

Pakkeboks er ein sjølvbetent, døgnopen automat. Den går på batteri og kommuniserer med telefonen til mottakaren via Bluetooth.

(©NPK)