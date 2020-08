Byrådet i Bergen ber regjeringa skrote tidleg skjenkestopp

innenriks

Måndag registrerte Bergen 26 nye covid-19-tilfelle. No er det registrert smitte på minst tre store studieinstitusjonar i Bergen: Høgskulen på Vestlandet (HVL), Noregs handelshøgskole (NHH) og Universitet i Bergen (UiB).

På ein pressekonferansen måndag oppmoda Valhammer studentane innstendig om å slutte med heimefestar der smittevernreglane blir brotne, skriv Bergens Tidende.

– Smitten har i all hovudsak skjedd på heimefestar. Det understrekar eigentleg alvoret i at vi har så mange heimefestar framleis. Vi har ei tydeleg forventning om at det no blir ei endring på dette.

Natt til søndag fekk Vest politidistrikt 60 meldingar om festbråk. Valhammer knyter auken i festbråk og smittespreiing til avgjerda til regjeringa om frå 9. august å stoppe skjenking på utestadene ved midnatt.

– Bieffektane av dette er veldig negative. Mange kombinerer no det å gå på byen med heimefestar, noko som aukar smittespreiingsfaren, seier Valhammer.

– Inntrykket mitt er at det er fleire byar som opplever dette som krevjande, legg han til.

(©NPK)