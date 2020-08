FHI: Grunn til å behalde munnbindtilråding litt til

innenriks

Tilrådinga om å bruke munnbind på kollektivreiser i Oslo og Indre Østfold vart innført frå 17. august og varer i utgangspunktet til 31. august.

På koronapressekonferansen på tysdag sa fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet at smitten no ligg på omtrent same nivå som då tilrådinga vart innført, med rundt 50 nye tilfelle om dagen.

– Det er framleis eit relativt høgt nivå, og eg tenkjer at det kanskje er grunn til å behalde det tiltaket over litt lengre tid til vi får målt effekten av det endå betre, sa Forland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at direktoratet hans tysdag har vore i møte med kollegaene sine i resten av dei nordiske landa, der munnbind var eitt av temaa.

– Det er interessante erfaringar frå dei andre landa, som til dømes frå Danmark som har innført obligatorisk bruk av munnbind på offentleg transport. Vi har ikkje konkludert, men det er viktig å få gode innspel frå dei andre landa, sa helsedirektøren.

