Framleis låg smittespreiing i Noreg

innenriks

Det opplyste fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) på pressekonferansen på tysdag.

Forland sa vidare at det etter ein auke i talet på smittetilfelle i veke 31 og 32, så har talet gått litt tilbake. Det ligg på 12,9 melde tilfelle per hundre tusen innbyggjarar dei siste to vekene.

– Talet på innleggingar på sjukehus og intensivavdelingar er framleis på eit lågt nivå. Sist veke vart elleve pasientar innlagde på sjukehus og ingen på intensivavdelingar. Det er rapportert eitt dødsfall siste veke, sa fagdirektøren.

