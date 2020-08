Grenseregionar vil hindre koronakonflikt mellom svenskar og nordmenn

innenriks

Korleis halde oppe eit godt naboskap under koronapandemien var blant temaa då fylkesmann Knut Storberget i Innlandet hadde eit digitalt møte med dei svenske kollegaene sine i dei svenske lena Dalarna og Värmland tysdag.

Dei tre regionane i det tett samanvovne grenseområdet kjenner på fleire utfordringar etter at Noreg stengde grensa igjen til dei to svenske lena 15. august.

Grensestenginga får konsekvensar for næringsliv og arbeidsflyt og for mange familiar og venner som blir splitta på kvar si side av grensa.

– Formelt finst det ei grense, men for oss som bur her, finst den jo eigentleg ikkje, konstaterte landshøvding i Dalarna Ylva Thörn under møtet.

Auka motsetningar

Fylkesleiarane er òg urolege for eit aukande konfliktnivå mellom svenskar og nordmenn i området. Utsegn på sosiale medium og hendingar som har vorte opplevde som stigmatiserande, bekymrar dei.

– Vi har hatt tilfelle mellom menneske, også på arbeidsplassar, med tilløp til noko aggresjon, knytt til at ein er svensk og norsk, seier Knut Storberget til NTB.

– Vi ser i sosiale medium at det byrjar å komme sinne og skuldingar over grensa, og det er vi bekymra over, uttalte landshøvding Georg Andrén i Värmland under møtet.

– Det er ingen som er tent med å skape konfliktar. Landa har ulike reglar, og det må ein respektere. Det er ingen som sit med fasiten i denne pandemien, seier Storberget.

Nye grenseråd

For å prøve å betre grenseforholdet innfører dei tre regionane no fem grenseråd. Eitt av råda lyder:

* Vi skal snakke med kvarandre og ikkje om kvarandre. Den grenselause kontakten mellom oss menneske trengst meir enn nokosinne.

– I den augneblinken ein byrjar å snakke om dei og oss, så har vi tapt, seier Storberget.

Regionsleiarane tek òg til orde for fleire satsingar og tiltak på tvers av grensa som kan skape sosialt og økonomisk utbytte.

Meir enn bacon og snus

Dei tre leiarane oppmoda sterkt til halde kontakten over grensene varm – via telefon eller digitalt.

– Det er kanskje viktigare enn nokon gong. Bruk dagen i dag til å ta ein telefon over grensa, til ei bestemor eller bror, kontakten bør vere like intens som om grensa var open, uttalte Storberget.

Storberget meiner det gjennom media kan verke som den viktigaste samhandlinga over grensa handlar om shopping, bacon, snus og cola.

– Men dette handlar om heilt andre ting. Grensestenginga er stor utfordring for familiar, partnarar og venner som blir skilde på kvar si side av grensa. For besteforeldre som ikkje lenger får møte barnebarn sine. Ein skal ikkje undervurdere den menneskelege effekten av dette, heller ikkje at det kan få utilsikta helseeffektar. Mange sit einsame. Det er ei krise i krisa, seier han.

Vil ha haldbar opning

Under møtet vart det stilt spørsmål om kvifor ikkje den norske regjeringa kan opne grensa mot dei to lena igjen, no som smittetala både i Värmland og Dalarna ligg under grensa på maks 20 smitta per 100.000 innbyggjarar.

– Eg skulle bli glad viss den norske regjeringa stadfestar at dei opnar grensa, men eg vil ikkje at vi ei veke seinare igjen skal ha ei stengd grense. Viss grensa skal opnast, må avgjerda vere haldbar og stabil, uttalte Georg Andrén i Värmland

Storberget forsvarte den restriktive norske linja.

– Eg har full forståing for det regjeringa har gjort. Landa våre har teke ulike avgjerder, men det som er viktig, er at vi som innbyggjarar og individ gjer det vi kan for å avgrense smittespreiing. Det er det viktigaste for å få opna grensene, uttalte han.

